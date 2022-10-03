Оружие «судного дня». В НАТО опасаются, что Россия готовится впервые испытать ядерную торпеду Посейдон — СМИ 3 октября, 11:04 Подлодку Белгород выводят из эллинга завода Севмаш, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores/Oleg Kuleshov via Twitter)

У НАТО есть опасения, что Россия может впервые испытать торпеду с ядерной боеголовкой Посейдон, которую часто называют «оружием судного дня». Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на доклад Альянса.

Как пишет газета, такой отчет ключевые командования стран-членов НАТО получили на протяжении последних дней. В нем говорится о передвижении атомной подлодки Белгород, которая является носителем этой боеголовки.

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Ее считают «олицетворением новой концепции ведения войны». La Repubblica пишет, что Белгород часто упоминается в анализах в контексте диверсии на газопроводах Северный поток, «поскольку это одно из направлений деятельности, для которого она была разработана».

«Однако западная разведка убеждена, что она [подлодка] никогда не выходил за пределы Белого моря. На самом деле, она должна появиться в водах Арктики для проведения серии секретных испытаний», — пишет издание, добавив, что речь идет о Карском море.

Атомную подлодку БС-329 Белгород первоначально строили как субмарину проекта 949А Антей (по классификации НАТО — Оскар-II). Однако в процессе строительства ее модифицировали. Теперь 184-метровая субмарина Белгород является самой длинной из существующих на сегодня подлодок. 8 июля 2022 года Белгород была официально передана на вооружение российскому флоту.

Главное отличие подлодки Белгород от всех других атомных субмарин в мире — ее потенциальная возможность нести ядерные торпеды Посейдон, способные преодолевать сотни миль под водой и вызвать «ядерные цунами», взрываясь возле побережья. В то же время США создали сеть спутников с инфракрасными датчиками именно для того, чтобы фиксировать вылет российских ракет.

Директор Nuclear Information Project в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорил, что торпеды все еще находятся в стадии разработки. По его словам, боевое развертывание Посейдонов возможно не раньше второй половины нынешнего десятилетия. А в апрельском отчете Исследовательской службы Конгресса говорилось, что они поступят на вооружение ВМФ РФ не ранее 2027 года, пишет СNN.

