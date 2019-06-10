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Посаженный возле Белого дома Трампом и Макроном «дуб дружбы» погиб

Сегодня, 15:41
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Посаженный возле Белого дома Трампом и Макроном «дуб дружбы» погиб - фото

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Дерево должно было символизировать дружбу между США и Францией

«Дуб дружбы», который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома весной прошлого года, засох и погиб.

Об этом сообщает DW.

В ходе визита президента Франции в Вашингтон в апреле 2018 года Макрон и Трамп посадили саженец европейского дуба, который должен был символизировать дружбу между двумя странами.

Саженец был выкопан с места битвы при Белло Вуд на севере Франции, где в 1918 году во время Первой мировой войны погибло около 2000 американских солдат.

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Вскоре после посадки дерево исчезло. Саженец был выкопан и помещен в карантинную зону для фитосанитарного контроля, чтобы избежать распространения болезней и опасных видов насекомых. Карантин обязателен для всех растений, ввозимых в США.

По данным французских СМИ, дерево погибло во время карантина, где оно должно было находиться в течение двух лет, после чего его разрешили бы снова высадить на лужайке Белого дома.

Теги:   Эммануэль Макрон Дональд Трамп Франция США

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