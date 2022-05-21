Первый транш поступит уже в этом году. Португалия предоставит Украине до €250 миллионов финансовой помощи
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта и премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Фото:Денис Шмигаль via Facebook)
Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Соответствующий меморандум был подписан сегодня с премьер-министром Португалии Антониу Коштой во время его визита в Киев", — говорится в сообщении
Отмечено, что первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году.
"Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы", — добавил Шмигаль.
В субботу, 21 мая, премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину и посетил Ирпень
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