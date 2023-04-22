Португалия передаст Украине пять спасательных и медицинских бронемашин

22 апреля, 04:52
Поделиться:
Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Решение было принято в рамках встречи в формате Рамштайн.

Об этом заявила министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас.

«Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин — три типа M113 и два типа M577», — написала она.

Видео дня

Читайте также:
В рамках формата Рамштайн Украина получила оружия на 55 миллиардов долларов — Пентагон

В пятницу, 21 апреля, в Германии проходила встреча военных союзников Украины в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Португалия Военная помощь Бронемашины Война в Украине Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X