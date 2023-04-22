Португалия передаст Украине пять спасательных и медицинских бронемашин 22 апреля, 04:52 Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Решение было принято в рамках встречи в формате Рамштайн.

Об этом заявила министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас.

«Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин — три типа M113 и два типа M577», — написала она.

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В пятницу, 21 апреля, в Германии проходила встреча военных союзников Украины в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.