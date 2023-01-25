Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2 — СМИ

25 января, 13:29
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Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2, сообщает Correio da Manhã со ссылкой на близкий к правительству источник.

Португалия имеет 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации.

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25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

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Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VjCiPSfbgxA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Португалия Война России против Украины танки Leopard

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