29 сентября 2018, суббота

Порошенко заверил, что ООН примет резолюцию по Крыму

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Порошенко, в резолюции ООН Россия будет названа государством, незаконно оккупирующем украинскую территорию
Фото: Святослав Цеголко via Facebook

По словам Порошенко, в резолюции ООН Россия будет названа государством, незаконно оккупирующем украинскую территорию

29 сентября, выступая на открытии Х международного экономического форума в Харькове, президент Петр Порошенко заявил, что ООН примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом.

"Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, оккупирующем незаконно украинскую территорию", - заверил президент.

Порошенко также заявил, что главной задачей его визита на Генассамблею ООН "было использовать этот форум мировых лидеров для укрепления проукраинской коалиции и активнее привлечь ООН для процесса деоккупации Крыма и Донбасса".

Напомним, 19 декабря 2017 Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал эту резолюцию самой сильной.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове