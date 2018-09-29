Порошенко заверил, что ООН примет резолюцию по Крыму

По словам Порошенко, в резолюции ООН Россия будет названа государством, незаконно оккупирующем украинскую территорию

29 сентября, выступая на открытии Х международного экономического форума в Харькове, президент Петр Порошенко заявил, что ООН примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом.

"Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, оккупирующем незаконно украинскую территорию", - заверил президент.

Порошенко также заявил, что главной задачей его визита на Генассамблею ООН "было использовать этот форум мировых лидеров для укрепления проукраинской коалиции и активнее привлечь ООН для процесса деоккупации Крыма и Донбасса".

Напомним, 19 декабря 2017 Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал эту резолюцию самой сильной.