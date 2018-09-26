27 сентября 2018, четверг

Порошенко заявил в ООН, что Украина надеется на прогресс в решении вопроса миротворцев ООН на Донбассе

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Порошенко подчеркнул, что у миротворческой миссии ООН должны быть широкие и четкие полномочия чтобы погасить конфликт, а не заморозить его

Порошенко подчеркнул, что у миротворческой миссии ООН должны быть широкие и четкие полномочия чтобы погасить конфликт, а не заморозить его

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса размещения миротворцев ООН на оккупированной территории Донбасса

"Мы серьезно рассчитываем на дальнейший прогресс в решении этого важного вопроса", - заявил президент Украины.

Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.

"И после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеемся, что ООН сможет разрешить этот вопрос, развернув международную миротворческую миссию на оккупированных территориях Донбасса", - заявил Порошенко.

По его словам, у такой миссии должны быть широкие и четкие полномочия чтобы погасить конфликт, а не заморозить его.

"Именно такая миротворческая миссия позволит ООН спасти много человеческих жизней и сделать нашу жизнь лучше", - подытожил президент.

Напомним, 25 сентября президент Украины, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира призвал ООН ввести на Донбасс миротворческую миссию. После этого глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал внесение проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе совместно с международными партнерами (США, Францией и Германией).

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