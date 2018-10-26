Порошенко заявил о запуске украинского телеканала в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Беларуси в скором времени начнет вещание украинский телеканал.
Об этом глава государства сказал, находясь в Гомеле, пишет Укринформ.
"Мы также договорились о начале трансляции украинского телеканала на территории Республики Беларусь. Это произойдет в ближайшее время ", - сказал Порошенко.
Порошенко добавил, что большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала.
"Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке", - сказал он.
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