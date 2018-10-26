26 октября 2018, пятница

Порошенко заявил о запуске украинского телеканала в Беларуси

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Беларуси в скором времени начнет вещание украинский телеканал.

Об этом глава государства сказал, находясь в Гомеле, пишет Укринформ.

"Мы также договорились о начале трансляции украинского телеканала на территории Республики Беларусь. Это произойдет в ближайшее время ", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала.

"Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке", - сказал он.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове