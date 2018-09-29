Порошенко выразил сомнение в появлении миротворцев на Донбассе

Порошенко: Миротворцы на Донбассе - это еще не мир, но уже и не война

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может назвать приблизительные сроки решения о миротворческой миссии на Донбассе.

"Буду откровенным, я не могу сегодня назвать даже приблизительные сроки решения о миротворческой миссии. И даже не могу уверенно прогнозировать, что оно произойдет. Но это точно то, что нужно Украине. Мегасложность этой задачи не означает, что мы не должны ней работать", - сказал он во время выступления на экономическом форуме в Харькове.

Глава украинского государства отметил, что миротворцы на востоке Украины – это "еще не мир, но уже и не война".

"Миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок российско-украинской границы гарантируют прекращение активных боевых действий", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что Украина, США, Германия, Франция готовы внести совместную резолюцию о миротворцах на рассмотрение Совбеза ООН.

"И если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украины, а всему мировому сообществу", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира, призвал ООН ввести на Донбасс миротворческую миссию.

Президент выразил благодарность Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки размещения миротворцев на оккупированной территории Донбасса, и подчеркнул, что Россия выступает против этой инициативы.

Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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