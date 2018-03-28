Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью 64 человек в пожаре в торговом центре  российского города Кемерово.

"Мир и Украина переживают непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли в Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал Порошенко.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

После этого в центре Кемерова начались стихийные митинги, на которых в том числе, требовали отставки местных властей.

В Москве вечером 27 марта состоялись две акции в память погибших при пожаре в Кемерово: одну из них санкционировали власти города, вторая собралась стихийно.

Предварительной версией пожара является неисправная электропроводка, однако отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в частности поджог и неосторожное обращение с огнем.

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