Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью 64 человек в пожаре в торговом центре российского города Кемерово.

"Мир и Украина переживают непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли в Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал Порошенко.

Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 марта 2018 г.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

После этого в центре Кемерова начались стихийные митинги, на которых в том числе, требовали отставки местных властей.

В Москве вечером 27 марта состоялись две акции в память погибших при пожаре в Кемерово: одну из них санкционировали власти города, вторая собралась стихийно.

Предварительной версией пожара является неисправная электропроводка, однако отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в частности поджог и неосторожное обращение с огнем.