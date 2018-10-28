Порошенко выразил соболезнования в связи с событиями в Питтсбурге

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США.
"Шокирован ужасным убийством в синагоге Дерево жизни в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии" – говорится в сообщении президента в Twitter.
У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018 г.
Свои соболезнования выразил также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти", – написал Климкин в Twitter.
My thoughts and sympathy are with those affected by deadly shooting in #Pittsburgh. Beyond heartbreaking. World must stand united against such cowardly anti-semitic violence and hatred.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 октября 2018 г.
Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 11 человек были убиты.
После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.
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