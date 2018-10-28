28 октября 2018, воскресенье

Порошенко выразил соболезнования в связи с событиями в Питтсбурге

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге Дерево жизни в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии" – говорится в сообщении президента в Twitter.

Свои соболезнования выразил также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти", – написал Климкин в Twitter.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 11 человек были убиты.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове