Порошенко выразил соболезнования в связи с событиями в Питтсбурге

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге Дерево жизни в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии" – говорится в сообщении президента в Twitter.

У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018 г.

Свои соболезнования выразил также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти", – написал Климкин в Twitter.

My thoughts and sympathy are with those affected by deadly shooting in #Pittsburgh. Beyond heartbreaking. World must stand united against such cowardly anti-semitic violence and hatred. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 октября 2018 г.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 11 человек были убиты.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.