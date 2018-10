Порошенко выразил соболезнования в связи с событиями в Питтсбурге

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге Дерево жизни в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии" – говорится в сообщении президента в Twitter.

Свои соболезнования выразил также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого робкого антисемитского насилия и ненависти", – написал Климкин в Twitter.

My thoughts and sympathy are with those affected by deadly shooting in #Pittsburgh. Beyond heartbreaking. World must stand united against such cowardly anti-semitic violence and hatred.