Порошенко встретился с президентом Польши на приеме, организованном Трампом

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Дуда провели переговоры во время ужина в Нью-Йорке, который организовал президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Польское радио.

"Президент Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине и попросил его (Дуду - ред.) поддержать процессы реформ в Украине, а также поблагодарил президента Дуду за слова, которые он сказал во время встречи с президентом Трампом - и о Nord Stream 2, и о необходимости восстановления суверенитета Украины в полных границах", - сказал Щерский.

25 сентября Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк, где примет участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.