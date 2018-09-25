25 сентября 2018, вторник

Порошенко встретился с президентом Польши на приеме, организованном Трампом

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Дуда встретился с Петром Порошенко в Нью-Йорке

Дуда встретился с Петром Порошенко в Нью-Йорке

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Дуда провели переговоры во время ужина в Нью-Йорке, который организовал президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Польское радио.

"Президент Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине и попросил его (Дуду - ред.) поддержать процессы реформ в Украине, а также поблагодарил президента Дуду за слова, которые он сказал во время встречи с президентом Трампом - и о Nord Stream 2, и о необходимости восстановления суверенитета Украины в полных границах", - сказал Щерский.

25 сентября Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк, где примет участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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