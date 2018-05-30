Порошенко встретился с президентом Германии Штайнмайером. Как Украина готовится к встрече в нормандском формате

Украина начала подготовку к проведению встречи в нормандском формате. Президент Петр Порошенко провел совместную пресс-конференцию с немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером. По словам Порошенко, они обсудили детали имплементации Минских соглашений и введение миротворцев ООН на Донбасс. Вконце недели для подготовки встречи в Берлин отправится заместитель главы администрации президента. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Рассчитываем, что решение о миротворцах примут в ближайшее время. Мы договорились в Аахене, что попробуем организовать как можно скорее встречу Нормандского формата", - сообщил Петр Порошенко.

Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что переговоры в нормадськом формате будут активированы. Это станет переговорной площадкой, важным для предотвращения дальнейшей эскалации на Донбассе и поиска идей для реализации Минских соглашений, заявил он. Франк-Вальтер Штайнмайер также ожидает успешного согласования идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Нормандский формат вполне возможно возродить, заявил эксперт по международным вопросам Антон Кучухидзе. По его мнению, Украина должна цепляться за любую возможность установления мира на Донбассе. Главные договоренности между президентами остались за кулисами, считает Кучухидзе.

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"Декларативность для публики, кропотливая работа вне публики, а также налаживание линий коммуникации. Штайнмайер - достаточно весомая личность, он был министром иностранных дел. Это не последний человек из социал-демократов", - отметил Кучухидзе.

Зато содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявляет, что мы можем быть уверены только в трех странах Нормадського формата - Франции, Германии и Украине. Россия же, в свою очередь, остается непредсказуемой. Особенно после того, как некоторые встречи проводились без ее участия, добавил Мельник.

Встреча в нормадському формате невозможна пока не решен вопрос особого статуса Донбасса, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил необходимость разведения войск на линии разграничения.

Подобные заявления Лаврова о нецелесообразности последующих встреч в нормандском формате свидетельствуют о неконструктивной позиции России по разрешению конфликта на Донбассе, которую она постоянно занимала, сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Главные договоренности между президентами остались за кулисами

Ссылка на так называемую "формулу Штайнмайера", на которую ни Германия, ни Франция, ни тем более Украина не пойдут, позволяет России заявить о том, что переговоры зашли в тупик.

Экс-министр добавил, что если Украина хочет результативных встреч в нормандском формате, то должна заставить выполнять Россию то, что написано в уставе ООН и хартии ОБСЕ.

Предложенная в конце 2015 года тогда еще главой министерства иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта на Донбассе предусматривала предоставление сначала временного статуса оккупированной территории. После доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на территории самопровозглашенных так называемых ЛНР/ДНР примерно через два месяца, - предоставление и постоянного статуса этим территориям.