Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле Сегодня, 11:39 726 Цей матеріал також доступний українською На фото: Порошенко и Эрдоган с женами. Фото: Twitter

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

Лидеры двух стран обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за сотрудничество Турецкой Республики в принятии в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Рад начать рабочий визит в Турцию со встречи с Президентом Турции @RT_Erdogan. Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли. pic.twitter.com/yNbCR04xcK - Петр Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

Напомним, украинская делегация находится с визитом в Стамбуле, где будет подписано и вручено томос для Православной церкви Украины.