Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
Об этом украинский президент написал в Twitter.
Лидеры двух стран обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за сотрудничество Турецкой Республики в принятии в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.
Рад начать рабочий визит в Турцию со встречи с Президентом Турции @RT_Erdogan. Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли. pic.twitter.com/yNbCR04xcK- Петр Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.
Напомним, украинская делегация находится с визитом в Стамбуле, где будет подписано и вручено томос для Православной церкви Украины.