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Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Сегодня, 11:39
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На фото: Порошенко и Эрдоган с женами.

Фото: Twitter

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

Лидеры двух стран обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за сотрудничество Турецкой Республики в принятии в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Напомним, украинская делегация находится с визитом в Стамбуле, где будет подписано и вручено томос для Православной церкви Украины.

Теги:   Стамбул Реджеп Тайип Эрдоган Петр Порошенко

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