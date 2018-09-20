Порошенко: Враг пришел не за Крымом и Донбассом, а за всей Украиной

Россия хочет получить влияние над всей Украиной, заявил президент Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

"Мир" - это красивая и привлекательная обертка, в которую можно положить все, что угодно. Поэтому будем бдительными. Враг сюда пришел не за Крымом, и не за Донбассом, а за всей Украиной", - сказал глава украинского государства.

«Мир» – це красива й приваблива обгортка, в яку можна покласти все, що завгодно. Тож будьмо пильними. Не забуваймо, що ворог сюди прийшов не по Крим, і не по Донбас, а по всю Україну pic.twitter.com/lyDZTzZtJ1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 сентября 2018 г.

Он также добавил, Киев говорит миру о том, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины – это поражение международного права и проигрыш демократической Европы.

Ранее Порошенко заявил, что российские власти будут пытаться ослабить санкции против себя в январе.