20 сентября 2018, четверг

Порошенко: Враг пришел не за Крымом и Донбассом, а за всей Украиной

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Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием

Россия хочет получить влияние над всей Украиной, заявил президент Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде.

"Мир" - это красивая и привлекательная обертка, в которую можно положить все, что угодно. Поэтому будем бдительными. Враг сюда пришел не за Крымом, и не за Донбассом, а за всей Украиной", - сказал глава украинского государства.

Он также добавил, Киев говорит миру о том, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины – это поражение международного права и проигрыш демократической Европы.

Ранее Порошенко заявил, что российские власти будут пытаться ослабить санкции против себя в январе.

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