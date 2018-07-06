06 июля 2018, пятница

Порошенко в воскресенье посетит Польшу, президент Дуда приедет на Волынь

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Источники отметили, что Украина предлагала почтить память жертв Волынской трагедии вместе, но польская сторона отказалась

Источники отметили, что Украина предлагала почтить память жертв Волынской трагедии вместе, но польская сторона отказалась

В воскресенье, 8 июля, по данным агентства Укринформ, президент Украины Петр Порошенко посетит Польшу, а президент Анджей Дуда в тот же день посетит Луцк.

По данным источников агентства, в воскресенье, президент Порошенко посетит польский поселок Сагринь.

В свою очередь, президент Дуда на Волыни примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии.

Как передает Польское радио со ссылкой на Канцелярию главы польского государства, Дуда поедет в Украину по приглашению луцкого епископа Виталия Скомаровского. Среди прочего, Дуда примет участие в святой мессе в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.

Источники Укринформа в МИД Украины отметили, что украинская сторона предлагала почтить памяти павших украинцев и поляков вместе, однако польская сторона отказалась. Собеседник агентства отметил, что Украина продолжает стоять на позициях примирения.

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