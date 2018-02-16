Порошенко в Мюнхене: Мы должны сказать нет выборам президента России в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции призвал не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму и не восстанавливать полномочия РФ в ПАСЕ.

"Итак, нынешняя ситуация с Россией другая? Наш ответ должен быть "нет". Нет признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму", - цитирует его выступление пресс-служба главы Украинского государства.

Кроме того, он призвал не восстанавливать полномочия РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Нет "умиротворяющим" визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений", - подчеркнул президент.

Также Порошенко заявил, что гибридная война России против Украины превращается в полномасштабную Всемирную гибридную войну.

"Однако, Украина не является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад "русского мира", построенного на лжи и насилии", - сказал он.

По его словам, РФ не пришла в Крым, чтобы защищать права и свободы людей - они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам.

"Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса - это территория подверглась военного нападения Кремля для ослабления и дестабилизации Украины", - заявил Порошенко.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта. Госдума специально перенесла их день, чтобы он совпал с годовщиной аннексии.