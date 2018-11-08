08 ноября 2018, четверг

Порошенко в Хельсинки призвал европейских лидеров усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Европейской народной партии в Хельсинки призвал европейских лидеров сохранить и усилить санкции против Российской Федерации и решительно осудить запланированные на 11 ноября фейковые выборы на Донбассе, организованные Кремлем.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающейся милитаризации и нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

В своем обращении Порошенко отметил, что 2019 год станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года", - подчеркнул президент.

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