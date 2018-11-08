Порошенко в Хельсинки призвал европейских лидеров усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Европейской народной партии в Хельсинки призвал европейских лидеров сохранить и усилить санкции против Российской Федерации и решительно осудить запланированные на 11 ноября фейковые выборы на Донбассе, организованные Кремлем.

Під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав рішуче засудити фейкові вибори 11 листопада на Донбасі, організовані Кремлем та підкреслив важливість збереження та посилення санкційного режиму проти Російської Федерації. #EPPHelsinki — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 ноября 2018 г.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающейся милитаризации и нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

В своем обращении Порошенко отметил, что 2019 год станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года", - подчеркнул президент.

На Саміті наголосив на необхідності збільшення міжнародного тиску на РФ з метою звільнення українських політичних в’язнів. Відзначив, що 2019 рік стане визначальним і для України, і для ЄС. Одним з пріоритетних завдань стане спільна відповідь на втручання Росії у виборчі процеси. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 ноября 2018 г.