Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией Сегодня, 14:52 600 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Порошенко: Мир - это безоговорочное признание Москвой права Украины идти своим путем Пресс-служба АП

Украине нужен холодный мир с Россией, заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления на форуме в Киеве в международном выставочном центре.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал он.

Глава украинского государства подчеркнул, что на этой эмоции играет пропаганда России, но тема войны и мира будет одной из главных на выборах.

"Тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Порошенко также отметил, что Россия хочет захватить всю страну, а не только Донбасс и Крым.



"Мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И ничего другого. Мир - это безоговорочное признание Москвой нашего права идти своим путем", - резюмировал он.

Во вторник, 29 января, Порошенко выступает на форуме, где, по данным СМИ, должен объявить о своем выдвижении на второй президентский срок.

