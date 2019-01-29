Андрей Цаплиенко
Каждую ночь здесь повторяются Круты
Сергей Фурса
Зе украинцы
Анастасия Леухина
Дорогое Минобразования, вам нечего терять
Богдан Яременко
Еще одно доказательство тотальной войны России

Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией

Сегодня, 14:52
600
Цей матеріал також доступний українською

Пресс-служба АП

Порошенко: Мир - это безоговорочное признание Москвой права Украины идти своим путем

Украине нужен холодный мир с Россией, заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления на форуме в Киеве в международном выставочном центре.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал он.

Глава украинского государства подчеркнул, что на этой эмоции играет пропаганда России, но тема войны и мира будет одной из главных на выборах.

"Тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Порошенко также отметил, что Россия хочет захватить всю страну, а не только Донбасс и Крым.

"Мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И ничего другого. Мир - это безоговорочное признание Москвой нашего права идти своим путем", - резюмировал он.

Во вторник, 29 января, Порошенко выступает на форуме, где, по данным СМИ, должен объявить о своем выдвижении на второй президентский срок.

Теги:   Война на Донбассе Мир Россия Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 14:11

article_img
Жучок в аквариуме: СБУ закрыла дело против Холодницкого
Политика

Сегодня, 17:26

article_img
Медведчук заговорил о необходимости создания "автономного региона Донбасс"
Страны

Вчера, 22:03

article_img
Сестры по оружию. Истории курдских женщин - бойцов

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
28193
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
14995
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
8636
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
28193
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
15340
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
14995
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75363
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34335
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32521