Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Украине нужен холодный мир с Россией, заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления на форуме в Киеве в международном выставочном центре.
"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал он.
Глава украинского государства подчеркнул, что на этой эмоции играет пропаганда России, но тема войны и мира будет одной из главных на выборах.
"Тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил он.
Порошенко также отметил, что Россия хочет захватить всю страну, а не только Донбасс и Крым.
"Мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И ничего другого. Мир - это безоговорочное признание Москвой нашего права идти своим путем", - резюмировал он.
Во вторник, 29 января, Порошенко выступает на форуме, где, по данным СМИ, должен объявить о своем выдвижении на второй президентский срок.