Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США Балтимор в рамках рабочего визита в США заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО, передает пресс-служба главы государства.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Порошенко.

В то же время глава украинского государства отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса Island и назвал это "подтверждением того, насколько Украина является важной для будущего всего свободного мира".

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В свою очередь, помощник госсекретаря по вопросам обороны, помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция США по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.

"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является угрозой только для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.

Помощник госсекретаря также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.

"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - сказал Карем.