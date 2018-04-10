Порошенко: Украина готовит санкции против российских олигархов

Украина введет санкции против российских олигархов, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", – написал глава украинского государства в Twitter.
Порошенко добавил, что в санкционный список попадет российский олигарх Олег Дерипаска и другие богатые россияне.
Президент также дал поручение СБУ, Кабмину и секретарю Совета нацбезопасности и обороны подготовить соответствующий проект решения.
Дав доручення СБУ, Кабінету Міністрів і Секретарю РНБО підготувати проект рішень, який буде винесений на РНБО: санкції будуть введені і будуть максимально гармонізовані із рішенням уряду США. До санкційного списку будуть залучені і Дерипаска, і інші російські олігархи— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.
Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.
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Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.
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