Порошенко: Украина готовит санкции против российских олигархов

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Порошенко заявил о гармонизации санкций Украины против российских олигархов с действиями США
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко заявил о гармонизации санкций Украины против российских олигархов с действиями США

Украина введет санкции против российских олигархов, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", – написал глава украинского государства в Twitter.

Порошенко добавил, что в санкционный список попадет российский олигарх Олег Дерипаска и другие богатые россияне.

Президент также дал поручение СБУ, Кабмину и секретарю Совета нацбезопасности и обороны подготовить соответствующий проект решения.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.   

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

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