Порошенко потребовал от руководства России немедленного освобождения украинских моряков и кораблей

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанных в Керченском проливе.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна... Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно начать деэскалацию ситуации, которая случилась в Азовском море - как первый шаг, и деэскалацию по другим направлениям", - подчеркнул президент на заседании СНБО.

Глава государства отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

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