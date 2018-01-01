Порошенко: Существуют три вещи, которые внушают наибольший страх РФ Сегодня, 14:43 0 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко озвучил три пункта, которые, по его мнению, внушают России наибольший страх во время ее войны с Украиной и в противостоянии с Западом.

"Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине - на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины", - заявил Порошенко.

Росія боїться трьох речей: по-перше, нашої єдності і солідарності. По-друге, вона ненавидить міжнародну присутність в Україні - чи то на Донбасі, у Криму або Азовському морі. По-третє, Путін ненавидить європейський успіх України. 13 декабря 2018 г.

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.