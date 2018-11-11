11 ноября 2018, воскресенье

Порошенко рассказал о встрече с Трампом в Париже

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Петр Порошенко и Дональд Трамп (архивное фото)

Петр Порошенко и Дональд Трамп (архивное фото)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках Парижского форума ради мира произошло около 40 встреч с лидерами стран мира, в частности - с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Состоялась встреча вчера и обсуждение на полях Форума, в том числе и с президентом Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его американского коллеги - Государственного секретаря США Майка Помпео", - сказал Порошенко.

Результатом этих встреч стала договоренность о проведении в Вашингтоне 16 ноября Комиссии Стратегического партнерства Украина-США на уровне министров иностранных дел двух стран.

Порошенко напомнил, что Комиссия была основана почти десять лет назад, а сейчас было решено возобновить ее работу "как символ того, что партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки носит стратегический характер".

Также в Париже состоялась встреча дипломатического советника президента Украины Константина Елисеева с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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