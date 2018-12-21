Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Сегодня, 21:01 3 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

По словам Порошенко, во время разговора они обсудили вопросы усиления взаимодействия в пограничной сфере, а также расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.