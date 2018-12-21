Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
По словам Порошенко, во время разговора они обсудили вопросы усиления взаимодействия в пограничной сфере, а также расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.
З Прем'єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом телефоном обговорили питання посилення взаємодії у прикордонній сфері та розширення спільного прикордонного і митного контролю в окремих пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні. pic.twitter.com/FP0a7FQaKu— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.