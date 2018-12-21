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Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы

Сегодня, 21:01
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

По словам Порошенко, во время разговора они обсудили вопросы усиления взаимодействия в пограничной сфере, а также расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.

Теги:   Президент Молдова Петр Порошенко

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