Порошенко прокомментировал решение Австралии и Нидерландов признать РФ ответственной за уничтожение МН17

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Австралии и Нидерландов признать Россию ответственной за уничтожение малайзийского Боинг-777 рейса МН17.

По словам Порошенко, соответствующее решение Нидерландов и Австралии является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств.

"Этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма", - написал президент в Facebook.

Также президент поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования РФ на межгосударственном уровне с уничтожение самолета Малайзийских авиалиний.

25 мая Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17.

"В соответствии с выводами международного расследования, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК Бук, с помощью которого был уничтожен MH17", - заявил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ЗРК в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.