Порошенко призвал Россию согласиться ввести миротворцев ООН на всю территорию Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы, передает DW.

"Это стало бы шансом для Москвы доказать свою готовность к компромиссу", - заявил Порошенко на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности.

По его словам, Россия хочет ограничить миротворцев ООН линией разграничения и поручить им только функции сопровождения.

"Если Россия будет придерживаться такой позиции, это будет означать, что у Кремля нет подлинного интереса к миру, но он пытается заморозить конфликт под удаленным контролем. Это также означает, что мы должны оставаться жесткими в отношении России", - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, миротворцы ООН должны иметь понятный функциональный мандат, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение территории под украинский суверенитет.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс.

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Напомним, 16-17 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Германии и участвует в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.