Порошенко призвал ООН отреагировать на милитаризацию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную Ассамблею ООН немедленно принять меры из-за размещения Россией мощного военного потенциала в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил во время выступления в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Во время российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Мы уверены, что растущая милитаризация Крыму заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул Порошенко.

По российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Мы уверены, что растущая милитаризация Крыму заслуживает пристального внимания и немедленное реагирование со стороны Генеральной Ассамблеи. #UNGA - Петр Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2018 г.

Напомним, по данным Reuters, Россия в оккупированном Крыму восстанавливает военные базы времен Советского Союза и начала строительство новых. При этом в Москве не пытаются засекретить милитаризацию Крыма.

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В СНБО заявили, что Россия после незаконной аннексии Крыма усилила военную группировку в Черноморском регионе с наступательными целями, направленными против Украины и стран Запада.