27 сентября 2018, четверг

Порошенко призвал ООН отреагировать на милитаризацию Крыма

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россия существенно

Россия существенно "вооружила" оккупированный Крым (иллюстративное фото)

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную Ассамблею ООН немедленно принять меры из-за размещения Россией мощного военного потенциала в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил во время выступления в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Во время российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Мы уверены, что растущая милитаризация Крыму заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, по данным Reuters, Россия в оккупированном Крыму восстанавливает военные базы времен Советского Союза и начала строительство новых. При этом в Москве не пытаются засекретить милитаризацию Крыма.

Смотрите также

В СНБО заявили, что Россия после незаконной аннексии Крыма усилила военную группировку в Черноморском регионе с наступательными целями, направленными против Украины и стран Запада.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове