27 сентября 2018, четверг

Порошенко призвал Эрдогана помочь в вопросе освобождения украинских узников Кремля

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Порошенко и Эрдоган встретились на полях Генассамблеи ООН
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко и Эрдоган встретились на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана помочь в вопросе освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

Об этом главы двух государств говорили во время встречи в рамках Генассамблеи ООН.

Порошенко подчеркнул, что получил от Эрдогана четкий сигнал о неизменности позиции относительно территориальной целостности Украины и непризнания российской оккупации Крыма. Глава Турции также продолжит отстаивать права крымских татар.

Ранее Порошенко призвал ООН отреагировать на милитаризацию Крыма.

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