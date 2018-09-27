Порошенко призвал Эрдогана помочь в вопросе освобождения украинских узников Кремля

Порошенко и Эрдоган встретились на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана помочь в вопросе освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

Об этом главы двух государств говорили во время встречи в рамках Генассамблеи ООН.

Порошенко подчеркнул, что получил от Эрдогана четкий сигнал о неизменности позиции относительно территориальной целостности Украины и непризнания российской оккупации Крыма. Глава Турции также продолжит отстаивать права крымских татар.

Ранее Порошенко призвал ООН отреагировать на милитаризацию Крыма.