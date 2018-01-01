Порошенко предоставил Туску списки лиц и российских кораблей, причастных к агрессии против Украины
Президент Украины Петр Порошенко передал президенту Европейского Совета Дональду Туску списки лиц и кораблей РФ, причастных к акту агрессии против Украины.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
По словам Порошенко, он призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия РФ, требовать восстановления свободы судоходства, немедленного и безусловного освобождения 24 захваченных моряков и кораблей.
Президент отметил, что обсудил важность усиления помощи со стороны ЕС украинскому Приазовью, страдающему от блокады со стороны РФ.
"Передал на рассмотрение институтов и государств-членов ЕС перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры", - сообщил Порошенко.
Призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия РФ, требовать восстановления свободы судоходства, немедленного и безусловного освобождения 24 захваченных моряков и 3 кораблей. Президенту Европейского Совета @eucopresident передал списки лиц и кораблей РФ, причастных к акту агрессии pic.twitter.com/5PZgVjA15x- Петр Порошенко (@poroshenko) 12 декабря 2018 г.
Напомним, что Порошенко 12-13 декабря с рабочим визитом посетит Брюссель в рамках заседания Европейского совета.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.
Реконструкция событий в Керченском проливе
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