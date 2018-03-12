Порошенко предложил ЕС отправить оценочную миссию на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерике Могерини направить оценочную миссию послов Евросоюза на Донбасс.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть Минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС", - уточнил глава украинского государства.

Он добавил, что первая миссия была на Донбассе еще в сентябре 2015 года.

Ранее Порошенко призвал ЕС содействовать Киеву в получении летального оружия для противодействия российской агрессии.

Также президент приветствовал пролонгацию санкций ЕС в отношении РФ, выразив уверенность, что скоординированное давление Евросоюза, США и Украины будет только усиливаться до полного прекращения российской агрессии.