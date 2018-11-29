Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента в Грузии.

"Искренне поздравляю Саломе Зурабишвили с избранием на должность Президента Грузии", - написал он в своем Twitter.

Порошенко также заявил, что надеется на дальнейшее углубление стратегического партнерства между двумя странами.

Щиро вітаю Саломе Зурабішвілі з обранням на посаду Президента Грузії.

Бажаю Вам всіляких успіхів у служінні Грузії заради демократичного європейського розвитку країни та консолідації суспільства. Переконаний у подальшому поглибленні стратегічного партнерства між нашими країнами — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов на выборах в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта.

Ранее после обнародования результатов экзитпола бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов. Он призвал граждан Грузии перейти на положение массового неповиновения властям.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.