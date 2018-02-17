Порошенко показал на конференции в Мюнхене флаг ЕС, привезенный из Авдеевки

Во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко показал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки на Донбассе.

"Этот флаг из Авдеевки, которая находится в нескольких километрах от Донецка, где стоят мои солдаты и где российские войска создали гуманитарную катастрофу в прошлом году", - сказал глава украинского государства.

Порошенко добавил, что украинские солдаты вывесили флаг ЕС как символ границ блока на востоке Украины.

"Надеюсь, что в будущем так и будет", - подчеркнул он.

Порошенко также уточнил, что события на Донбассе касаются не только Украины, но и всех тех, кто верит в единую Европу и ее стабильность.

Українські солдати вивісили прапор ЄС як символ кордону ЄС на Сході нашої країни. Сподіваюсь, що в майбутньому це так і буде», - Президент на #MSC18 pic.twitter.com/jNrzVRHcG0 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 февраля 2018 г.

Ранее Порошенко заявил, что гибридная война России против Украины превращается в полномасштабную Всемирную гибридную войну.

16 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля. В повестке дня конференции - обсуждение конфликтов в Украине и Сирии, а также ядерной программы Северной Кореи.