Порошенко показал на конференции в Мюнхене флаг ЕС, привезенный из Авдеевки

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Порошенко: Флаг из Авдеевки является символом границ ЕС на востоке Украины
Фото: святослав Цеголко via Facebook

Порошенко: Флаг из Авдеевки является символом границ ЕС на востоке Украины

Во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко показал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки на Донбассе.

"Этот флаг из Авдеевки, которая находится в нескольких километрах от Донецка, где стоят мои солдаты и где российские войска создали гуманитарную катастрофу в прошлом году", - сказал глава украинского государства.

Порошенко добавил, что украинские солдаты вывесили флаг ЕС как символ границ блока на востоке Украины.

"Надеюсь, что в будущем так и будет", - подчеркнул он.

Порошенко также уточнил, что события на Донбассе касаются не только Украины, но и всех тех, кто верит в единую Европу и ее стабильность.

Ранее Порошенко заявил, что гибридная война России против Украины превращается в полномасштабную Всемирную гибридную войну.

16 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля. В повестке дня конференции - обсуждение конфликтов в Украине и Сирии, а также ядерной программы Северной Кореи.

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