Порошенко поднял вопрос украинских заложников на встречах с Макроном и Трампом

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп поднимут вопрос освобождения украинских политзаключенных на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, по итогам саммита НАТО.

"Отдельно хочу сказать о том, что и во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном мы тщательно обсудили большое количество вопросов, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая освобождением заложников", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам Порошенко, президент Макрон заявил ему, что, вероятно, будет встреча в воскресенье с Путиным и вопрос заложников. Также Порошенко предположил, что вопрос заложников будет поднят и в понедельник в Хельсинки, на встрече президентов США и РФ.