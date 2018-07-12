12 июля 2018, четверг

Порошенко поднял вопрос украинских заложников на встречах с Макроном и Трампом

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп поднимут вопрос освобождения украинских политзаключенных на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, по итогам саммита НАТО.

"Отдельно хочу сказать о том, что и во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном мы тщательно обсудили большое количество вопросов, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая освобождением заложников", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам Порошенко, президент Макрон заявил ему, что, вероятно, будет встреча в воскресенье с Путиным и вопрос заложников. Также Порошенко предположил, что вопрос заложников будет поднят и в понедельник в Хельсинки, на встрече президентов США и РФ.

 

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