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Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие доклада о выполнении Соглашения об ассоциации

Сегодня, 21:36
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Петр Порошенко выразил благодарность Европарламенту

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европарламента за принятие доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. 

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции Достоинства, которых совершено более чем за все предыдущие годы независимости", - написал он.

"Очень важный сигнал о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС. Как и подтверждение непоколебимой позиции Европарламента в поддержку территориальной целостности Украины с решительным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства",  - сказано в сообщении.

Ранее, на заседании Европарламента была принята резолюция о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которую поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия. В документе Европарламент призывает страны-члены и органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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