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Порошенко о реакции РФ на автокефалию: Даже звезды на кремлевских шпилях почернели

Сегодня, 21:01
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал реакцию РФ на автокефалию Православной церкви Украины.

По словам президента, Кремль никогда не скрывал, что рассматривает российскую церковь как рычаг влияния на соседние государства.

"Разве Кремль когда-нибудь скрывал, что рассматривает российскую церковь как очень гипнотический дурман для удержания соседних народов в сфере своего влияния? Он и сейчас этого не скрывает, и это видно по истерической реакции Кремля и РПЦ на получение нашей украинской церковью автокефалии. Даже звезды на кремлевских шпилях почернели", - цитирует Порошенко пресс-служба президента.

Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихах канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

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