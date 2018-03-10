Порошенко озвучил следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО

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Порошенко доволен решением НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко доволен решением НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО о признании амбиций страны относительно членства в Альянсе.

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко также заявил, что следующая амбиция Украины – План действий по членству.

По словам главы украинского государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.

"Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

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