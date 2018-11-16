Порошенко отреагировал на решение комитета Генассамблеи ООН о резолюции по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на одобрение третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции по Крыму о правах человека на оккупированном полуострове.
"Резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля. Ежедневная борьба за их освобождение продолжается", - написал глава украинского государства в своем Twitter.
Порошенко добавил, что международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека в Крыму неизбежна.
"Благодарен государствам-членам ООН за неизменную солидарность с Украиной", - резюмировал он.
Резолюція ГА ООН містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля. Щоденна боротьба за їхнє звільнення триває. Міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну солідарність з Україною.— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.
Ранее Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Украинскую резолюцию поддержали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.
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