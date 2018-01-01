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Порошенко обсудит с мировыми лидерами санкции против России

Сегодня, 19:14
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Петр Порошенко посетит Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря с рабочим визитом посетит Брюссель в рамках заседания Европейского совета, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО, а также лидерами государств-членов ЕС по реагированию на акт российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе.

Будет обсуждаться и продолжение экономических и секторальных санкций ЕС в связи с агрессией РФ на Донбассе.

Планируется встреча Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском и руководством Европейской комиссии, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенберґом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

Теги:   Брюссель Петр Порошенко Россия

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