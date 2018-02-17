Порошенко обсудил с премьером Польши "антибандеровский" закон

В субботу ,17 февраля, в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава правительства Польши поддержал важность развития стратегического украинско-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН. Были также обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", - сказано в сообщении.

Речь шла о дальнейшем развитии взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти в контексте достигнутых договоренностей.

Порошенко выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти Республики Польша. Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

Также Порошенко обратил внимание на крайне вредный для украинско-польских взаимоотношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере и координации действий с целью противодействия реализации проекта Северный поток-2.

Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинцев, которые временно работают на территории Польши.

Напомним, что польский закон об Институте национальной памяти вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Эти формулировки вызывали возмущение в Израиле и США. Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков.

Закон вступит в силу с 1 марта. 15 февраля президент Польши Анджей Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал формулировку об "украинских националистах" и "восточной Малопольше".