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Порошенко обсудил с новой главой ХДС агрессию РФ и вопрос освобождения украинских моряков

Сегодня, 12:49
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новой главой Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Во время телефонного разговора с председателем ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили вопросы немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно захваченных Россией", - сообщил Порошенко в Twitter.

В пятницу, 7 декабря, на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту канцлера Ангелу Меркель.

Ранее Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам заходить в порты Европейского Союза и США из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Теги:   Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украина Германия Петр Порошенко

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