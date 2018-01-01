Порошенко обсудил с новой главой ХДС агрессию РФ и вопрос освобождения украинских моряков Сегодня, 12:49 27 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новой главой Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Во время телефонного разговора с председателем ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили вопросы немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно захваченных Россией", - сообщил Порошенко в Twitter.

Під час телефонної розмови з Головою ХДС Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер @_A_K_K_ обговорили питання негайного та безумовного звільнення українських моряків та політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією pic.twitter.com/n77iFa2Z8k — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.

В пятницу, 7 декабря, на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменила на этом посту канцлера Ангелу Меркель.

Ранее Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам заходить в порты Европейского Союза и США из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.