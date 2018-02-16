Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем вопрос перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Собеседники пришли к согласию, что главным заданием будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным содружеством дополнительных мер с целью заставить РФ выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

Напомним, 16-17 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Германии и участвует в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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