Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворцев на Донбассе и освобождение моряков 23 января, 22:25 121 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Во время встречи обсудили вопрос миротворцев на Донбассе Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Встреча состоялась во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Стороны обговорили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Обсудили также последствия агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей, необходимость освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе.



Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем детально обговорили перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. pic.twitter.com/NDjS604HfH — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 января 2019 г.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить давление на Россию для безусловного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продолжил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Российский суд отклонил это ходатайство. Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.