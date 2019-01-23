Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворцев на Донбассе и освобождение моряков
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
Встреча состоялась во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Стороны обговорили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.
Обсудили также последствия агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей, необходимость освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе.
Ранее, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить давление на Россию для безусловного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
Напомним, что Лефортовский суд Москвы продолжил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.
Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.
Российский суд отклонил это ходатайство. Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.