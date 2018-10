Порошенко об отставке посла США в ООН: Мы вместе противостояли агрессии России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку посла США при ООН Никки Хейли.

"Мы высоко ценим тесное сотрудничество с послом Никки Хейли в противостоянии российской агрессии и защите норм и принципов, на которых построены страны свободного мира", - написал он в Twitter.

Порошенко отметил, что искренне благодарен Хейли за ее "энергию, преданность делу и непоколебимую позицию" в защиту Украины.

"Вместе с нашими американскими друзьями мы продолжаем бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - добавил Порошенко.

My genuine gratitude to US Ambassador to the United Nations @nikkihaley. I applaud her energy, dedication and unshaken position in support of Ukraine while, jointly with our US friends, we keep fighting for restoration of our sovereignty and territorial integrity.