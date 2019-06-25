Первая победа РФ в битве. Порошенко — о возвращении России в ПАСЕ 25 июня, 17:04 631 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал следствие возвращения российской делегации в ПАСЕ «брешью в обороне и международной солидарности», а также «первым выигрышем в битве, но не победой» РФ.

«Значение этого поражения для Украины, для Европы и для глобальной безопасности мира трудно или невозможно переоценить. <...> Санкции — это не привлечение к ответственности, санкции — это просто элемент давления на Россию, для того чтобы выполнить те договоренности, те обязательства, которые Россия на себя взяла. И та же ситуация складывается с санкциями за нарушение Минских договоренностей, и это мощная брешь в в обороне, в международной солидарности, которые я и моя команда держали пять лет», — заявил он в интервью Радио НВ.

Украинская делегация в ПАСЕ, по словам бывшего президента, «оказалась так называемой „девятой ротой“, которую кинули там без дипломатического прикрытия».

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.