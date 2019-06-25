Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: Не допускаю, что Зеленский мог сдать позиции Украины в Берлине и Париже Сегодня, 17:27 2215 Цей матеріал також доступний українською Петро Порошенко via Facebook Петро Порошенко via Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допускает сдачу действующим главой государства Владимиром Зеленским позиций страны по вопросу возвращения российской делегации в ПАСЕ во время своих визитов в Германию и Францию.

Об этом Порошенко сообщил в комментарии Радио НВ, в то же время отметив, что этот вопрос мог не подниматься Зеленским на встречах с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Я не допускаю, что он [Зеленский, — Ред.] мог сдать позицию, что его там предупредили [о возврате РФ в ПАСЕ], я не допускаю этого, потому что это абсолютно… я отказываюсь верить в то, что это возможно. Но то, что этот вопрос не был поднят, я допускаю — это, к сожалению, недоработка всей его команды», — заявил политик.

Порошенко предложил Зеленскому обратиться к странам-членам «Большой двадцатки» (G20) и призвать к скоординированной позиции в отношении РФ.

По словам экс-президента, ранее он предлагал Зеленскому встретиться для обсуждения вопросов, касающихся ПАСЕ, однако к настоящему времени смог пообщаться в телефонном режиме лишь с членом его команды.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал следствие возвращения российской делегации в ПАСЕ «брешью в обороне и международной солидарности», а также «первым выигрышем в битве, но не победой» РФ.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.