Порошенко наградил Вселенского патриарха высокой государственной наградой и пригласил в Украину Сегодня, 14:59 113 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей Администрация президента

Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом За заслуги I степени и пригласил его с визитом в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Отмечается, что Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Варфоломея в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил президенту Украины памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Кроме того, Порошенко пригласил Вселенского патриарха с визитом в Украину.

"Ваша Всесвятость, огромное Вам спасибо. Хочу подчеркнуть, мы ждем Вас в Украине. И ждем с нетерпением", – отметил президент.

Отмечается, что Варфоломей поблагодарил Петра Порошенко за его веру и молитву за единую поместную Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины.

В воскресенье, 6 января, состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: УПЦ КМ, УПЦ МП и Украинская автокефальная православная церковь, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря вновь ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями учитывая каноническое признание Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита – эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.