11 ноября 2018, воскресенье

Порошенко, Меркель и Макрон решают, что делать с "выборами" в ОРДЛО

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Порошенко, Меркель и Макрон ведут переговоры о
Svyatoslav Tsegolko/twitter

Порошенко, Меркель и Макрон ведут переговоры о "выборах" в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель проводят трехсторонние переговоры в Париже.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко.

Он отметил, что темой переговоров стали фейковые "выборы", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались фейковые выборы.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Украина и мировое сообщество не признают "выборы" в ОРДЛО.

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