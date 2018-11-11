Порошенко, Меркель и Макрон решают, что делать с "выборами" в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель проводят трехсторонние переговоры в Париже.
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко.
Он отметил, что темой переговоров стали фейковые "выборы", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса.
Порошенко, Меркель и Макрона проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса pic.twitter.com/8qFbuNxhmF- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались фейковые выборы.
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.
Украина и мировое сообщество не признают "выборы" в ОРДЛО.
Смотрите также
- Псевдовыборы в ОРДЛО подрывают усилия по мирному разрешению конфликта - НАТО
- Афиша кукольного театра. Зачем в "ДНР" проводят "выборы без выбора"
- Украина требует немедленного внеочередного созыва ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования