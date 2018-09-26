Порошенко: Кремль превращает молчание мира в оружие против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политика умиротворения России, которой придерживается международное сообщество, провалилась, и призвал к решительным действиям.

Об этом он заявил во время выступления в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Все мы думали, что мир в мире является данностью, а сейчас из-за политики примирения агрессора мы откатились назад... Агрессоры продолжают свою разрушительную политику. Ваша тишина - это именно то, что Кремль превращает в оружие против Украины и против всех из нас. Наивно верить, что безопасная гавань всегда будет рядом", - сказал Порошенко.

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По его словам, отсутствие должного наказания развязало руки Москве, которая после агрессии против Грузии атаковала Украину, использует химическое оружие против граждан Великобритании и уничтожает один за другим сирийские города.