27 сентября 2018, четверг

Порошенко: Кремль превращает молчание мира в оружие против Украины

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
Фото: Svyatoslav Tsegolko ‏

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политика умиротворения России, которой придерживается международное сообщество, провалилась, и призвал к решительным действиям.

Об этом он заявил во время выступления в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Все мы думали, что мир в мире является данностью, а сейчас из-за политики примирения агрессора мы откатились назад... Агрессоры продолжают свою разрушительную политику. Ваша тишина - это именно то, что Кремль превращает в оружие против Украины и против всех из нас. Наивно верить, что безопасная гавань всегда будет рядом", - сказал Порошенко.

Смотрите также

По его словам, отсутствие должного наказания развязало руки Москве, которая после агрессии против Грузии атаковала Украину, использует химическое оружие против граждан Великобритании и уничтожает один за другим сирийские города.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове