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Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

Вчера, 11:31
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Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна реализовать свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Об этом Порошенко заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ключ к миру не в Киеве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне. Ключ к миру - в Москве. И мы должны использовать инструмент, который у нас есть, чтобы посадить Путина за стол переговоров, как мы это делали в 2014-2015 годах, когда подписывали Минские соглашения", - отметил президент.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.

Теги:   Минские соглашения Россия Петр Порошенко

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